"Никаких нефтепродуктов Курченко не было – это миф": адвокат Федур о деле Пашинского

Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур отметил, что Фемида не слышит правовых аргументов, которые приводит сторона защиты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Каждый раз, когда Украина находится накануне важных внутренних политических процессов, то всегда появляется уголовное внедрение в отношении Пашинского. Это позорная история преследования Пашинского только за то, что он Пашинский. Они ничего лучше не нашли, как устранить его и убрать как можно дальше. Понимаем, что Пашинский будет арестован и будет находиться в следственном изоляторе. Потому что в этом деле Фемида будет глухой, она не будет слышать те правовые аргументы, которые приводит сторона защиты", — подчеркнул Федур.

По словам адвоката, Сергей Пашинский занимался тем, чтобы российские нефтепродукты были переданы на нужды Министерства обороны Украины.

"Речь идет о событиях 2014-2015 годов, якобы Пашинский организовал похищение нефтепродуктов Курченко. Хочу удивить всех — никаких нефтепродуктов Курченко не было — это миф и вымысел! Это собственность Роснефти, которая обеспечивает поставки всех нефтепродуктов в ВС РФ, вот где корень зла. По делу нет потерпевшего потому что никто не признает Роснефть потерпевшей. Поэтому придумываются разные конструкции, что эта нефть была украдена. Но Пашинский занимался совсем другими вопросами. Пашинский занимался тем, чтобы такие нефтепродукты были переданы на нужды Министерства обороны Украины", — отметил Федур.

Что предшествовало

17 ноября 2023 г. стало известно, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего и.о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского по обвинению в принятии решений о проведении антитеррористической операции на Донбассе.

12 февраля бывший и. о. главы Администрации президента Украины и экс-нардеп Сергей Пашинский заявил, что его дом посетили с обыском СБУ и НАБУ в рамках дела о передаче "топлива Курченко". Позже Пашинский сообщил, что обращался в НАБУ и СБУ, заявляя, что против него фабрикуют дело. По мнению экс-нардепа, оглашение ему подозрения по делу десятилетней давности — это спецоперация РФ по срыву поставок боеприпасов ВСУ.

14 февраля сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, офицеры ВСУ Игорь Лапин и Мирослав Гай подписали обращение в поддержку экс-нардепа Сергея Пашинского. Впоследствии генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил, что задержание Пашинского может нивелировать взаимодействие предприятий между собой и властями. 21 февраля украинские предприятия обратились в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

21 февраля бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский прибыл в Антикоррупционный суд. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере почти 300 млн грн