Уровень воды остается значительно ниже нормы, а до исторического минимума 1969 года – всего несколько сантиметров

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Гулять по дну пешком – озеро Свитязь на Волыни почти достигло рекорда обмеления. После аномальной летней засухи и малодождливой осени крупнейшее озеро Украины до сих пор не восстановилось. Вода местами отступила от берега на 50–70 метров.

В сети публикуют видео о том, как можно гулять пешком там, где еще несколько лет назад плескались волны.

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С 10 по 17 ноября уровень воды в озере не изменился, сообщил Региональный офис водных ресурсов в Волынской области. С начала месяца на Волыни выпало в среднем всего 1,6 мм осадков – 4% ноябрьской нормы.

В конце сентября уровень воды снизился с 97 до 95 см, с 29 сентября по 6 октября уровень упал еще на 2 см, сообщил региональный офис. Исторический минимум в 1969 году составлял 86 см. Норма же – 140 см. Заметим, это показатель на специальной измерительной рейке (водомерном посту) у берега.

Лето было очень скудным на осадки. Шацкий национальный природный парк зафиксировал за июнь–август 134,6 мм осадков – около 16% от количества за весь 2023 год. Летом температура достигала 39,7 °C, что усилило испарение. Пересохшая почва и осушенные болота вокруг озера впитывают осеннюю влагу, поэтому до Свитязя ее доходит мало.

"Эти дожди не сильно повлияли на уровень воды, потому что уровни грунтовых вод очень низкие. Осадков было недостаточно", – объяснила инженер-гидротехник Регионального офиса водных ресурсов Елена Митрофанюк.

Как сообщал "Телеграф", страдает не только Свитязь – в 2026 году из-за засухи, жары и нехватки осадков водность Днестра вблизи Галича упала до 12%, а уровень воды – до 74 см. Исторически низкие уровни фиксировали также на Рейне и Дунае.