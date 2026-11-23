Проработала почти 18 лет. Украинка показала лампочку-находку
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Качество лампочки поражает
Украинка в сети удивила пользователей лампочкой. Так как она проработала колоссальное количество времени и только сейчас перегорела.
Об этом свидетельствует сообщение женщины в Threads. По ее словам, работала лампочка каждый день по несколько часов подряд, а прослужила она почти 18 лет.
"Maxus рекомендую, наконец-то перегорела", — говорится в сообщении.
На фото показана классическая белая лампочка с пружиной, а на ее цоколе указана дата 11.12.2008. Выходит, что лампочка проработала 17 лет подряд. При этом женщина говорит, что лампочка использовалась каждый день.
Пользователи в комментариях были удивлены столь долговременной работой и писали, что раньше качество лампочек было лучше. Некоторые делились своим похожим опытом о долговечной работе. Люди писали:
- Проверьте, возможно это просто отключение света.
- Есть вероятность, что этот пост увидит человек, родившийся позже, чем начала работать эта лампочка.
- Ахах. У меня ровенские lummax все еще работают в подвале дома с тех же времен.
- Сейчас максус уже не то что раньше…
- Поздравляю, почти совершеннолетняя лампочка.
- Это была серия "САКУРА", все лампы этой серии служили по 10-15 лет, сейчас Масус – это обычные типичные китайские светодиоды на 1-3 года.
- Интересный лайфхак подписывает лампочки датой начала использования.
- Такого качества уже нет.
- У меня такая же. Перегорела неделю назад. Тоже где-то 2008-2010.
Продают ли такие лампочки сейчас
В Украине есть немало магазинов, где до сих пор можно встретить лампочку Maxus. Ее цена составляет более 50 грн. Эта лампочка входит в серию экономных и потребляет 9 ватт электроэнергии.
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