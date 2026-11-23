Зимой этих птиц можно встретить и в городах

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Часть обыкновенных скворцов зимует на месте, если там хватает доступного корма, а при его нехватке перелет позволяет добраться до мест, где легче прокормиться.

Как выяснил "Телеграф", когда в пределах одного вида одни птицы улетают, а другие остаются, это называют частичной миграцией.

По словам орнитолога Николая Весельского, в Украине большинство скворцов улетает на зиму, а часть остается, особенно при благоприятной погоде. Зимой 2025–2026 годов в Житомире и его ближайших окрестностях чаще всего видели стайки по 15–20 скворцов.

"Вдоль берегов, в местах без снега и льда, птицы вместе с дроздами-рябинниками искали мелких беспозвоночных", – рассказал орнитолог Николай Весельский.

На берегах без снега и льда скворцы находят мелких беспозвоночных Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Перелет требует энергии, но и зимовка на месте имеет свою цену: если корм находится далеко от места ночевки, к нему приходится летать каждый день. "Пернатые друзья" пишут, что городские скворцы зимой иногда преодолевают по несколько километров в поисках еды, а на ночь возвращаются туда, где теплее и легче укрыться от ветра, – между домами.

Как сообщал "Телеграф", численность воробьев может меняться из-за суровой зимы: после спада популяция способна восстанавливаться в течение нескольких лет. Зимние условия важны для городских птиц, а само сокращение их численности не обязательно свидетельствует о плохой экологии.