"Похоже на спланированные диверсии": в Польше снова рассыпали украинскую агропродукцию (фото)

"Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши

Около 9 часов утра в субботу, 24 февраля, на польской железнодорожной станции Дорогуск неизвестные повредили украинские грузовые вагоны с бобами. Это уже третий случай высыпания украинской агропродукции на этой станции.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Один из вагонов поезда поврежден, продукция высыпалась на землю.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", – прокомментировал вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, недавно польские фермеры ужесточили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.

Выяснилось, что один из участников протестного движения является российским агентом. Он в интернете распространял пропаганду РФ, и блокировал польско-украинскую границу. Он даже попал в базу "Миротворец" как российский спецагент.

Как сообщал "Телеграф", министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, комментируя предыдущие случаи рассыпания протестующими украинского зерна, назвал это "не совсем адекватной формой протеста". Он извинился перед Украиной, но добавил, что к таким мерам "часто прибегают фермеры в разных странах".