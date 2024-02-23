Не только зерно: в Польше предложили ограничить импорт и другой украинской продукции (список)

Польские аграрии не выдерживают конкуренции

Долговременные протесты польских фермеров на границе Украины побуждают власти Польши ввести ограничения на украинские продукты. В частности это касается сахара, мяса птицы, яиц, замороженной малины, яблочного сока, подсолнечного и рапсового масла.

Таким образом, планируется заменить ограничения на зерно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Мы стремимся заключить двустороннее соглашение с Украиной, которое могло бы эффективно заменить эмбарго на зерно, а также расширить сферу защиты рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное масло и рапсовое масло", – сообщил министр.

Он также добавил, что необходимо ввести существенные ограничения на ввоз чувствительных товаров из Украины с учетом детальных и даже жестких пограничных проверок.

По словам Секерского, в результате открытия рынка Европейского Союза и притока товаров из Украины наибольшие потери понесли именно польские фермеры.

"Нет сомнений, что Украине нужно помогать, но открытие импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС не может иметь такой формы, как сейчас, поскольку фермеры из Польши и других стран ЕС не выдержат конкуренции", — отметил министр.

Ранее "Телеграф" писал, что представители украинского правительства поехали к протестующим на украинско-польскую границу.