"Схоже на сплановані диверсії": у Польщі знову розсипали українську агропродукцію (фото)

"Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі

Близько 9 години ранку у суботу, 24 лютого, на польській залізничній станції Дорогуськ невідомі пошкодили українські вантажні вагони з бобами. Це вже третій випадок висипання української агропродукції на цій станції.

Відповідне фото опубліковано на Facebook-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Один з вагонів поїзда пошкоджено, продукція висипалася на землю.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також завдяки фермерам. Тож ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському світі та перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.

З’ясувалося, що один з учасників протестного руху є російським агентом. Він в інтернеті поширював пропаганду РФ і блокував польсько-український кордон. Він навіть потрапив до бази "Миротворець" як російський спецагент.

Як повідомляв "Телеграф", міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, коментуючи попередні випадки розсипання протестувальниками українського зерна, назвав це "не зовсім адекватною формою протесту". Він вибачився перед Україною, але додав, що до таких заходів "часто вдаються фермери у різних країнах".