Украина предложила Польше 5 шагов по деблокированию границы. Что в "Плане взаимопонимания"

Блокада границы уже несет угрозу национальной безопасности Украины

Из-за обострения ситуации на украинско-польской границе, в пятницу, 23 февраля, должна была состояться встреча украинского и польского правительства. На которой должны были найти компромисс в решении этой проблемы, но она не состоялась.

Поэтому Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы – "План взаимопонимания". Об этом пишет премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

План предусматривает пять последовательных шагов.

Украина согласится на ограничения, предложенные Еврокомиссией по аграрному экспорту. В частности, и на ограничение мяса птицы, яиц, сахара. Украина согласится на предложение экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Будет согласна на продолжение механизма верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок без разрешения Польши. Украина обратится в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг. В частности, анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. Это поможет сделать невозможным манипуляции относительно качества украинской аграрной продукции в будущем. Сюда же войдет и вопрос, соответствует ли отечественная продукция стандартам Всемирной торговой организации. Украина оставит при себе принципиальную позицию относительно полной либерализации торговли с ЕС. То есть продолжение "экономического безвиза". Украинское правительство акцентирует внимание на том, что вопрос торговли будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран. Украина предлагает польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС. Ведь по последним данным экспорт страны-агрессора в европейские страны растет. Сюда же Шмыгаль добавляет и вопросы ограничения и усиления мониторинга аграрного импорта третьих стран в ЕС. А также запуск совместного контроля на границе Украины и ЕС. Следует создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии. К нему также привлечь украинские и польские аграрные ассоциации. Завершить блокаду границы Украины аграриями Польши. Ведь забастовки поляков уже давно вышли за пределы блокады зерна, и они уже угрожают национальной безопасности страны.

Шмыгаль отметил, что совместный Трехсторонний штаб найдет решение о беспрепятственном пропуске определенных групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон находятся более 9 тысяч грузовиков. По словам министра, вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши.

"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска", — написал Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" писал, что поляки анонсировали протесты на границе еще с одной страной-соседкой.