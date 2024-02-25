Адвокат Пашинского Федур: Почему по делу до сих пор нет потерпевшего? Нефтепродуктов Курченко в природе не существует, они принадлежат "Роснефти"

Такого понятия, как "нефтепродукты Курченко" нет, они принадлежат "Роснефти", а значит, стране-агрессорке — Российской Федерации.

Об этом во время заседания ВАКС по избранию меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому сообщил его адвокат Андрей Федур, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что у Пашинского есть опыт незаконного уголовного преследования в 2019 году.

"Парадокс состоит в том, что там те же действующие лица… Тогда была задача: надо было его закрыть", — заявил адвокат, добавив, что после начала полномасштабного вторжения Пашинский мог уехать из страны.

"Нет, он остался здесь… Если бы тогда не Пашинский, за 3 месяца до вторжения, не сделал ту работу, которую он сделал, сегодняшнего заседания здесь точно бы не было… потому, что Киев был бы уничтожен… Не было бы этих процессов… Сегодня ситуация паскудна, потому что престаревшая мать Пашинского имеет тяжелое заболевание, у меня такое впечатление, что какая-то паскуда, которая именно так хочет ему отомстить — добить мать", — продолжил адвокат.

Комментируя подозрения Пашинскому, он отметил: "Расследование идет уже 10 лет, по сегодняшний день не ответили на один простой вопрос: нефтепродукты чьи? Стоило бы установить: если речь идет о нефтепродуктах, то что это за нефтепродукты вообще, о которых мы говорим?Кто их владелец? Его нет, по одной причине, что "Роснефть", которая обеспечивает вооруженные силы РФ, они глубоко убеждены, что зайдут сюда и заберут свою сторицей. Это же вопрос, что во время следствия нужно было решить, чьи это нефтепродукты".

Он предположил, что эти нефтепродукты следовали транзитом через Украину. Он также отметил, что в суде отсутствуют документы, на основании которых эти нефтепродукты пересекли границу Украины.

"Этих документов нет, потому что если будет установлено, что это продукты "Роснефти" (то есть страны-агрессорки), то возникнет один простой вопрос: а мы почему здесь собрались? К чему здесь вообще НАБУ, к чему прокурор, САП, а что здесь" вообще с подсудностью?... Это точно не подсудность НАБУ или САП. Я понимаю последствия этого дела, но мы будем бороться и я уверен, что мы докажем свою правоту", — заверил Федур.

Он также акцентировал внимание, что сроки досудебного расследования по этому делу истекли.

Дело Пашинского

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его квартиру пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн. грн. Экс-депутат Пашинский и его бизнес-партнер объявлен подозрение за незаконное присвоение нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экс-нардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экс-нардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не имеют подтверждения в материалах дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.