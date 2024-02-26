Пашинский не нарушил своего слова или обязательств по помощи военным — Мирослав Гай о помощи экснардепа подразделениям ВСУ

Майор Вооруженных Сил просит ВАКС разрешить взять политика на поруки

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский перед вторжением России, понимая неизбежность агрессии РФ, не бежал из страны, а наоборот активно помог готовиться к отражению вооруженного нападения России, в частности, при организации подготовки обороны Киева.

Об этом на заседании в Высшем антикорсуде 26 февраля во время рассмотрения избрания меры пресечения для председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экснардепа Сергея Пашинского сообщил Мирослав Гай, майор ВСУ, который просит ВАКС разрешения взять политика на поруки.

"Знаю Сергея Владимировича, как порядочного ответственного человека. Он ни разу не нарушил своего слова или каких-либо своих обязательств, которые он брал на себя по помощи военным подразделениям, бригаде. Нашим собратьям. Точно зная о начале полномасштабного наступления, он не покинул Украину Более того, сделал все, чтобы организовать отпор вооруженной агрессии РФ. Он должен был покинуть Украину за эти годы десятки раз. Вместо этого он избрал тяжелый сложный путь в борьбе с российскими оккупантами. И я это увидел, потому что присутствовал при многих событиях, в которых участвовал. Я доверяю Сергею Владимировичу, поэтому уверен, что по любым просьбам суда я смогу доставить его по требованию в зал суда, у меня есть транспортное средство. Я знаю, где проживает Сергей Владимирович, знаком с его семьей и уверен, что смогу его привезти в любой момент по Вашему запросу", — заявил Мирослав Гай, обращаясь к судье ВАКС.

Он напомнил, что близко с Пашинским познакомился в 2021 году, "когда меня пригласили в его кабинет". "Там мне и нескольким ветеранам, — продолжил офицер в своем выступлении, — общественным активистам он сообщил, что к сожалению, он уверен, что с высокой вероятностью в 2022 году будет полномасштабное нападение РФ, исходя из той информации, которая у него была, его знаний истории и военной науки. Нам предложили помочь ему подготовили все возможное для отпора агрессии России. И тогда началась большая работа. Благодаря Сергею Владимировичу мы смогли сообщить о возможном полномасштабном наступлении всех высокопоставленных лиц".

По его словам, более того, при содействии Пашинского удалось запустить программу подготовки операторов противотанковых средств ПТРК "Стугна" на базе создаваемых тогда бригад ТРО и "подготовили более 20 расчетов".

"Мы собрали команды, которые готовились к отпору агрессии в Киеве. Готовились в виде подготовки транспортных средств, рубежей отпора этой агрессии, коммуникации с военными подразделениями, которые могли участвовать в этом… Сергей Владимирович организовал команды по эвакуации украинских видов вооружения. К сожалению, на тот момент государство не организовало никаких действий по эвакуации, наши команды эвакуировали противотанковые средства, которые впоследствии получили десантники и другие подразделения ВСУ, эвакуировали ракеты "Нептун" — в том числе ракеты, которые затем потопили крейсер "Москва", эвакуировали РСЗО "Ольха", которая принимала участие в отпоре агрессии в Киеве… Мы задавали вопрос, что страна не имела крупнокалиберной артиллерии, и Сергей Владимирович смог найти "Богдану", которая сейчас уже известна во всем мире… Дальше она принимала участие в отпоре агрессии от Харьковской области до Кривого Рога и Херсона", — рассказал он.

Также Мирослав Гай сообщил, что Пашинский предложил дерзкую идею с использованием САУ "Богданы" для операций ВСУ при деоккупации украинского острова Змеиный. А также продолжает помогать ВСУ и сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании эксдепутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать подробнее о прошлом заседании по делу Пашинского вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.