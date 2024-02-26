"Больше не нужно будет искать дома": в "Дие" появятся документы об образовании

Сервис продолжает расширять список услуг

В приложении "Дия" теперь можно получить документы об образовании. Эта услуга пока будет работать в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также призвал украинцев регистрироваться на бета-тест услуги и делиться фидбеком.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой — в "Дие", — написал он.

По словам Федорова, присоединиться к бета-тестированию сможет каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет и который имеет идентификационный код. У таких людей могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает, что в приложении "Дия" может появиться военный билет. В то же время в Минцифре "Телеграфу" уточнили, что сейчас вместе с Минобороны работают над введением военного билета. Однако он будет не в "Дие".