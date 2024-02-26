"Більше не потрібно буде шукати вдома": у "Дії" з'являться документи про освіту

Сервіс продовжує розширювати перелік послуг

У додатку "Дія" тепер можна буде отримати освітні документи. Ця послуга поки що буде працювати у тестовому режимі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також закликав українців реєструватися на бета-тест послуги та діліться фідбеком.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у "Дії", — написав він.

За словами Федорова, долучитися до бета-тестування зможе кожен громадяни України, якому виповнилося 14 років та він має ідентифікаційний код. У таких людей можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не виключає, що у додатку "Дія" може з’явитися військовий квиток. Водночас у Мінцифри "Телеграфу" уточнили, що зараз разом із Міноборони працюють над запровадженням військового квитка. Однак він буде не у "Дії".