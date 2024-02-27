Не обновил данные в ТЦК: какое наказание грозит военнообязанному

За игнорирование разных повесток грозит разное наказание

Если военнообязанный не явился по повестке, то ему может грозить как административное наказание, так и уголовное. Все зависит от того, какая именно повестка игнорируется.

Это следует из слов спикера Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майора Романа Истомина в комментарии "Телеграфу".

Он объяснил, что если военнообязанный не прибыл по повестке для обновления данных, то это будет квалифицировано как нарушение правил учета и тогда против него будет составлен протокол об административном нарушении, а затем выписан штраф в размере 50-100 необлагаемых минимумов. В настоящее время это 850-1700 гривен.

Подобная мера наказания также будет применена в случае повторного нарушения. После этого наказывать уже будут уголовно, однако ни штраф, ни условный срок не освобождают от мобилизации.

Если же гражданин обновил свои данные, прошел воинскую комиссию и был признан годным к службе, а затем не явился на пункт сбора по боевому распоряжению, то это уже будет расценено, как уклонение от мобилизации.

"Ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали. Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а он просто исчезает", — отметил Истомин.

По его словам, такие поступки уже грозят наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Больше о том, как наказывают людей, которые не приходят по повестке или провоцируют военных, читайте в материале "Телеграф": Военнообязанный проигнорировал "боевую" повестку: какое наказание ему грозит

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный желает обжаловать решение ВВК. Комиссия может принять решение о проведении повторного медосмотра.