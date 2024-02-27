В армии миллион, а воюет 300 тысяч? Дикий объяснил, почему идея с аудитом - провальная

В войсках НАТО на одного участника боевых действий приходится 11 военнослужащих, выполняющих сопутствующие задачи

От нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского ждут проведения "аудита" военнослужащих — ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 тысяч. Однако в идею с поиском кадров среди "не воюющих" военных верят не все.

Так, экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" ветеран войны Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", что никакого результата аудит армии не принесет. Он объясняет свое мнение тем, что ВСУ не могут держаться исключительно на бойцах, задействованных на передовой.

Дикий высказал уверенность, что данная идея принадлежит людям, которые не имеют представления, как работает эта система. Армия, по его словам — это огромный айсберг, в котором бойцы на фронте – только верхушка. Остальные должны работать как единый механизм, чтобы обеспечить возможность бойцам "на нуле" выполнять свою миссию. В войсках НАТО на одного участника боевых действий приходится 11 военнослужащих, выполняющих сопутствующие задачи.

"Если из 1,1 млн военных ВСУ на фронте 300 тысяч, значит, у нас это соотношение составляет 1 к 3-4. Это критический минимум, который диктуют нам условия военного времени, но снизив его, мы рискуем развалить всю систему. Кого они предлагают снять с мест? Ремонтные батальоны, инженерные части, логистов или работников госпиталей? Думать, что среди этого личного состава удастся найти и мобилизовать сотни тысяч бойцов – значит быть некомпетентным в этом вопросе", – пояснил Дикий.

Вместе с тем, эксперт признает, что в рядах ВСУ действительно есть те, кто лишь имитирует свое участие в войне с российским нашествием. Впрочем, это явление не массовое: даже обнаружив всех таких "воинов" существенно увеличить личный состав не удастся.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": В 2024 году РФ может мобилизовать почти полмиллиона наемников, мигрантов и зеков. Может ли Украина ответить тем же?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в Украине меняют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.