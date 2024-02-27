Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии: о чем говорили

Стороны провели переговоры по важным вопросам двусторонних отношений

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Саудовской Аравии, где провел встречу с наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Во время встречи, в том числе, обсуждались шаги по реализации украинской формулой мира.

Как говорится на сайте Офиса президента, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире, а также поговорили о возможных шагах завершения войны в Украине.

"Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения", — сказал Зеленский.

Отмечается, что стороны также подняли тему украинской формулы мира и возможности ускорения имплементации некоторых ее шагов. Также Зеленский проинформировал наследного принца о подготовке саммита на уровне лидеров стран мира, на которой формула мира будет обсуждаться, а также шаги по реальному восстановлению порядка в Украине, Европе и во всем мире.

Также велись переговоры о шагах по углублению двустороннего сотрудничества в технологической и экономической сферах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский поедет с визитом в Армению уже в ближайшее время. Помимо этого он также может отправиться в Азербайджан.