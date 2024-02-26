План "Б" все же есть? Зеленский рассказал, готова ли Украина остаться без помощи США

Украина готовится к любому исходу ситуации в США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил задание разработать два плана дальнейшего хода войны. Первый из них будет принят в случае, если Украина получит помощь от США, а второй — если нет.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, именно от предоставления американской военной помощи будет зависеть то, как поведет себя украинская армия на поле боя.

По его словам, если ВСУ получат необходимую поддержку, то смогут начать оттеснять российские силы, а в противном случае им придется сосредоточиться на обороне. Разработкой планов на оба эти случая занимается главнокомандующий.

Вместе с тем, глава государства признал, что если Украина останется без западной помощи, то ей придется несладко.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень тяжело", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в США тоже признают, что вопрос выделения помощи Украине сильно затянулся. Поэтому президент Джо Байден намерен 27 февраля провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном по вопросу вынесения документа о поддержке на голосование.