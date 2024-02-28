Когда Украина и США подпишут гарантии безопасности: Кулеба заявил, что у Киева есть условие

В гарантиях прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения

Украина ждет от Соединенных Штатов Америки принятия решения о продлении помощи. Далее между ними может быть подписано соглашение о безопасности.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Голосу Америки". По его словам, первым делом должен быть решен вопрос помощи.

"Вечером — стулья, утром — деньги… То есть сначала деньги, потом подписание", — отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что соглашение о безопасности содержит конкретику. То есть, оно может быть подписано тогда, когда Штаты точно будут знать, какой у них есть ресурс.

"Эти соглашения о гарантиях они очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика", — добавил Кулеба.

При этом, по словам министра, у Украины нет сомнения, что это соглашение будет подписано с США.

Для справки: Главный смысл гарантий безопасности в том, чтобы предотвратить другие попытки нападения, пока Украина не вступит в НАТО и не будет защищена ст. 5 о коллективной обороне. Этим соглашением определяются рамки для предоставления Украине долгосрочной военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на саммите НАТО страны G7 в Вильнюсе была подписана декларация о гарантиях безопасности для Украины, в которой позже присоединились еще несколько стран.

Первой в этом стала Великобритания. 12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали исторический договор по безопасности.

16 февраля Украина и Германия подписали гарантии безопасности. Это произошло во время визита Зеленского в Берлин.

Далее Украина подписала соглашение о безопасности с Францией. По словам президента страны Эмманюэля Макрона, соглашение "конкретизирует обязательства, которые мы взяли со странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года".

Затем Украина и Дания также подписали гарантии безопасности. Они будут действовать 10 лет с момента подписания.