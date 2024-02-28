Тема "нелегитимности" Зеленского интересна только россиянам и их поклонникам, — эксперт

Украинское законодательство позволяет президенту выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны пройти после завершения войны. А тему якобы "нелегитимности" украинских властей использует РФ в своих ИПСО. Об этом заявляет политический эксперт Тарас Загородний.

"У нас официально действует режим военного положения. А Конституция и законы Украины предусматривают принцип непрерывности власти. То есть: президент и Верховная Рада продолжают выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны состояться после завершения войны", — отмечает Загородний.

Он напомнил, что есть немало разъяснений юристов, и все они указывают, что законодательных оснований говорить о нелегитимности Зеленского нет. Ведь норма закона о полномочиях президента во время военного положения не противоречит Конституции.

Загородний также привел позицию ЦИК, что президент выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного президента. И напомнил, что эта норма уже применялась в украинской политической истории, когда Кучма ушел с поста позже отведенного ему срока.

"Только после того, как закончится военное положение, парламент в течение 90 дней назначит дату голосования за президента и Верховную Раду. А кого изберут украинцы — будет зависеть только от нас", — отмечает эксперт.

По его словам, тема якобы "нелегитимности" Зеленского интересна только россиянам. Они уже раскручивают через ИПСО российских спецслужб, чтобы расшатать протестные настроения в Украине и уменьшить поддержку международных партнеров.

Загородний отметил, что кульминацию вражеских информопераций на этот счет следует ожидать весной.

Напомним, ранее Комитет по разведке предупредил, что в ноябре 2023 года россия уже начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопросы легитимности украинской власти и подвергнуть сомнению все ее решения.