Задержание журналиста Ткача в Польше: "Украинская правда" обвинила полицейских в манипуляциях и цензуре

Издание уже начало консультации с польскими юристами

В издании "Украинская правда" считают, что задержание польскими правоохранителями журналиста Михаила Ткача является попыткой цензурировать журналистскую работу. Также там отреагировали на то, что силовики не смогли сразу определиться с единой версией произошедшего.

Как говорится в заявлении главного редактора "УП" Севгиль Мусаевой, редакция понимает важность работы сотрудников полиции в пограничных районах и уважает представителей дружественного государства, однако в этом инциденте все же усматривает препятствование журналистской деятельности.

"Действия польской полиции 27 февраля в отношении руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко не были направлены на контроль и безопасность пограничного региона и имеют признаки препятствования журналистской работе, вмешательство в нее вместе с несоблюдением процедур контроля личности", — говорится в заявлении.

Она отметила, что у журналистов не только забрали личные вещи, но и не давали связаться с адвокатами в Украине или воспользоваться услугами польских адвокатов. Кроме того, им угрожали задержанием на 14 дней.

Полицейские также удалили часть отснятого материала, а также заставили оператора подписать непонятный документ на польском языке. Мусаева добавила, что правоохранители так и не смогли объяснить причины задержания, а также меняет версии причин задержания — от опровержения информации, до необходимости установить личности.

"Мы считаем, что полиция своими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу, вызвать среди работающих в Польше украинских журналистов "сдерживающий эффект" (chilling effect)", — написала главред "УП" и добавила, что видео расследования о транзите из Беларуси все равно будет обнародовано.

Она назвала действия полиции неправомерными, поскольку проверка не может продолжаться 4 часа. Кроме того, они не показывали свои документы, не пригласили переводчика и не выдали документ о задержании.

Напомним, Михаил Ткач был задержан возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.