Так фейк или нет? Польская полиция запуталась в истории с задержанием журналиста Ткача

Разные подразделения полиции Польши называют разные версии

Люблинская полиция подтвердила, что задерживала украинского журналиста Михаила Ткача. При этом их коллеги из Подляской полиции ранее говорили, что "это все фейк".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сообщение Люблинской полиции. Местные правоохранители говорят, что действительно проводили "действия по установлению личности" в пограничной зоне.

"Сотрудники полиции Люблинского гарнизона (KPP Łuków) приняли меры в связи с необходимостью установления личности тех лиц, присутствие которых в пограничной зоне вызвало беспокойство жителей. После проверки они покинули территорию полицейского подразделения", — говорится в сообщении.

Вместе с этим польские полицейские не уточнили имена и национальность лиц, в отношении которых они осуществляли соответствующие действия. Также следует отметить, что сообщение Люблинской полиции вышло практически одновременно с сообщением Подляской полиции, которая заявила, что "не задерживала журналиста из Украины", а сообщения об этом – "фейковые новости".

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач был задержан возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.

Инцидент произошел на фоне того, что на польско-украинской границе обостряется ситуация. Так, недавно польские фермеры усилили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт.

Ранее мы писали о том, что Поляки топчутся по украинскому зерну и называют сроки блокады.