Задержание украинских журналистов в Польше: польская полиция попыталась отовраться

Несмотря на свидетельства Михаила Ткача и посла Украины в Польше, польские полицейские откровенно врут

В Польше полиция Подляшского воеводства заявляет, что якобы не задерживала на границе с Беларусью журналистов "Украинской правды" – Михаила Ткача и его оператора. И якобы вообще никаких инцидентов с журналистами не было.

Об этом полиция написала в своем Facebook. Заявление Ткача польские полицейские назвали "фейковыми новостями".

"Внимание, фейковые новости! Подляшская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это ложная информация", – говорится в сообщении.

Главная редактор УП Севгиль Мусаева в ответ на это написала, что польские полицейские сознательно врут и она готова это доказать. Посол Украины Василий Зварыч в комментарии изданию Wirtualna Polska подтвердил, что действительно вмешался в дело задержанных полицией украинских журналистов.

"Они снимали движение поездов, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено", – сказал он.

Более того, полиция днем 27 февраля сама сообщила, что журналистов действительно задержали. Там заявили, что якобы нужно было установить личности людей, которые, мол, обеспокоили местных жителей.

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач был задержан возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.

Инцидент произошел на фоне того, что на польско-украинской границе обостряется ситуация. Так, недавно польские фермеры усилили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.