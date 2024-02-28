После лжи о фейке: польская полиция снова сделала заявление о задержании Ткача

Действия, проведенные в отношении выявленных лиц, были направлены на установление их личности

Полиция Польши рассказала о своем видении ситуации с задержанием у польско-белорусской границы журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором. Их допрашивали в полиции из-за языкового барьера.

Об этом говорится в заявлении полиции Польши от 28 февраля. Отмечается, что польские правоохранители рассказали о полученном накануне сообщении от "неравнодушного жителя" о двух мужчинах, которые в течение двух дней находились в автомобиле возле рельсов у железнодорожного узла в селе Голяшин Луковского уезда. Согласно информации, полученной польскими полицейскими, мужчины фотографировали и использовали дрон.

"Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории пограничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц", — объясняет полиция в своем заявлении.

Также в полиции добавили, что оба мужчины общались на украинском языке, называя себя журналистами, и из-за языкового барьера и необходимости проверки предъявленных документов пришлось проводить действия в отделении полиции.

"Все действия, совершенные в отношении выявленных лиц, были направлены на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке. После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о совершенных действиях мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове" "Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения", — уверяет полиция Польши.

Правоохранители настаивают, что во время проведения мер в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.

"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обуславливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", — заявили в полиции.

Более того, Подляская полиция ранее заявляла, что это фейк. Они говорили, что якобы не задерживали на границе с Беларусью журналистов "Украинской правды" – Михаила Ткача и его оператора. И вроде бы вообще никаких инцидентов с журналистами не было.

Напомним, ранее мы писали, что Михаил Ткач был задержан возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.