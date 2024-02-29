Утилизация батареек и электронных устройств доступна на SOCAR

Только одна б/у батарейка загрязняет токсичными веществами от 16 м2 земли и 400 л воды. Поэтому важно передавать их на ответственную утилизацию. Это можно сделать, в частности, на любом АЗК SOCAR, где в коллаборации с IQOS установлены специальные контейнеры с двумя отделениями: первое для утилизации батареек и электронных устройств и второе для стиков и картриджей.

Разборка и частичная переработка корпусов электронных устройств происходит в Украине, в то время как все батарейки и аккумуляторы в зависимости от химического типа отправляются на надежную переработку на заводы в ЕС: Recupyl в Польше, GreenWEEE в Румынии, Accurec в Германии и Erasteel во Франции .

"Отравленная земля и вода – это не то, что современное человечество должно оставить в наследство будущим поколениям. Именно поэтому мы начали сотрудничество с IQOS в рамках утилизации предметов, представляющих угрозу окружающей среде. Такое простое действие – бросить использованную батарейку в специальный контейнер – спасает планету от дополнительного загрязнения", – отметила Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.