Утилізація батарейок та електронних пристроїв доступна на SOCAR

Лише одна вживана батарейка забруднює токсичними речовинами від 16 м2 землі та 400 л води. Тому важливо передавати їх на відповідальну утилізацію. Це можна зробити, зокрема, на будь-якому АЗК SOCAR, де в колаборації із IQOS встановлені спеціальні контейнери, які мають два відділення: перше для утилізації батарейок та електронних пристроїв і друге для стіків та картриджів.

Розбірка та часткове перероблення корпусів електронних пристроїв відбувається в Україні, в той час як всі батарейки та акумулятори, в залежності від хімічного типу, відправляються на надійне перероблення на заводи в ЄС: Recupyl в Польщі, GreenWEEE в Румунії, Accurec в Німеччині та Erasteel у Франції.

"Отруєні земля та вода – це не те, що сучасне людство має залишити у спадок майбутнім поколінням. Саме тому ми почали співпрацю із IQOS в рамках утилізації предметів, що несуть загрозу навколишньому середовищу. Така проста дія – кинути використану батарейку у спеціальний контейнер – рятує планету від додаткового забруднення", — зазначила Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.