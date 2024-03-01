В Украине зафиксировано уже второе землетрясение за три дня: где произошли подземные толчки

Колебания могли ощутить только некоторые люди

В Украине за три дня зафиксировано уже второе землетрясение. 28 февраля — недалеко от острова Змеиный, а 1 марта подземные толчки магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера произошли на запад от Полтавы, в Решетиловском районе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

По классификации землетрясений, подземные толчки такой силы относятся к еле ощутимым. Колебания могут почувствовать только люди, которые в момент землетрясения находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и ранее. За последний год они были зафиксированы 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в соседней с Украиной стране произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, а толчки ощущались даже в Ужгороде. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от города Гуменное, который находится на востоке Словакии.