В Україні зафіксовано вже другий землетрус за три дні: де сталися підземні поштовхи

Коливання могли відчути лише деякі люди

В Україні за три дні зафіксовано вже другий землетрус. 28 лютого — неподалік острова Зміїний, а 1 березня підземні поштовхи магнітудою 3,6 бали за шкалою Ріхтера сталися на захід від Полтави, в Решетилівському районі.

Епіцентр землетрусу перебував на глибині 10 кілометрів. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів підземні поштовхи такої сили відносяться до ледве відчутних. Коливання можуть відчути лише люди, які у момент землетрусу перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися й раніше. За останній рік вони були зафіксовані 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у сусідній з Україною країні стався землетрус магнітудою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, а поштовхи відчувалися навіть в Ужгороді. Епіцентр землетрусу знаходився за 19 кілометрів від міста Гуменне, яке знаходиться на сході Словаччини.