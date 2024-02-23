"Мир не готов": Зеленский назвал условие окончания войны

Путин пересек все красные линии, подчеркнул глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что война в Украине закончится тогда, когда мир осознает, что российский диктатор Владимир Путин является серьезной угрозой для его существования. Пока же мир боится изменений в Российской Федерации и потери Путиным власти.

"Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все — в этот момент война закончится", — сказал Зеленский в интервью FOX News.

Напомним, в этом же интервью президент заявил, что потери Вооруженных сил Украины в войне с Россией составляют примерно один к пяти. На одного погибшего украинского воина приходится пять ликвидированных российских захватчиков.

Как сообщал "Телеграф", 25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что это будет "нечто особенное": "честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году".