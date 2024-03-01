Залужный пошел в политику? В Украине разоблачили новый фейк путинцев

Российская пропаганда пытается раскачать ситуацию в Украине информационными вбросами

В анонимных телеграм-каналах начали распространять очередной фейк о бывшем Главнокомандующем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Интернете появились поддельные сайты якобы Валерия Залужного, а теперь выложили его "удостоверение" члена политической партии "Европейская Солидарность".

Ее лидером является Петр Порошенко, бывший президент Украины. Враг пытается продвигать нарратив о "политической грызне" между Залужным и Зеленским, но специалисты проекта VoxCheck развеяли этот фейк.

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Новый фейк о Залужном

На распространяемых фото видно, якобы Валерий Залужный вступил в партию ЕС 12 февраля 2024 года. То есть, спустя четыре дня после его отставки с должности Главнокомандующего ВСУ. Но ни эта политическая партия, ни сам Залужный о его вступлении не заявляли.

Эксперты отметили, что фотография, которую использовали пропагандисты, была опубликована в Сети 10 декабря 2019 года. На том снимке видно, что у Залужного две звезды на погонах. То есть, он в звании генерал-майора. Он его носил до 2021, когда его повысили до генерал-лейтенанта. Генералом с четырьмя звездами он стал в марте 2022 года.

Фотоснимок самого удостоверения тоже указывает на подделку. Края этого "документа" неоднородны. Если присмотреться, то можно увидеть, что текст местами будто стерт. Это указывает на редактирование фотографии.

Отметим, что Россия регулярно вкидывает в информационное пространство фейки, чтобы настроить украинцев против военно-политического руководства. Сейчас страна-агрессорка готовит большую кампанию, которую начнет после президентских выборов в РФ. Об этом предупредили в Совете национальной безопасности (СНБО). Поэтому украинцам нужно сохранять единство, заявил Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал о новом фейке россиян о бойцах Третьей отдельной штурмовой бригады. Якобы они расстреляли военных из РФ, которые хотели сдаться в плен. Но фактчекеры обратили внимание на несколько грубых несостыковок.