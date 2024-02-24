"Я верю и точно знаю — мы победим!": Залужный мощно обратился к украинцам во вторую годовщину войны

Украина выстояла благодаря ее людям

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не остался в стороне в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и также обратился к украинцам. Он поблагодарил всех, кто борется за нашу Украину, или помогает приближать победу другим способом.

Об этом Залужный написал в Telegram и прикрепил к сообщению фото с бывшим начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Он также добавил, что Украине удалось устоять благодаря мужеству и жертвенности украинцев.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше Государство", — говорится в сообщении.

Фото, которое прикрепил к посту Залужный

Валерий Залужный поблагодарил всех, кто защищает наше государство, а также делает все возможное для победы.

"Благодарю всех, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы. Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины.

Я верю и точно знаю – мы победим! Слава Украине!" – написал бывший главком.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратился ко всем украинцам. Вместе с союзниками президент почтил память погибших защитников и защитниц минутой молчания.