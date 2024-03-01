Залужний пішов у політику? В Україні викрили новий фейк путінців

Російська пропаганда намагається розгойдати ситуацію в Україні інформаційними вкидами

В анонімних телеграм-каналах почали розповсюджувати черговий фейк про колишнього Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ). Раніше в Інтернеті з’явилися підроблені сайти нібито Валерія Залужного, а тепер виклали його "посвідчення" члена політичної партії "Європейська Солідарність".

Її лідером є Петро Порошенко, колишній президент України. Ворог намагається просувати наратив про "політичну гризню" між Залужним та Зеленським, але фахівці проєкту VoxCheck розвіяли цей фейк.

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Новий фейк про Залужного

На фото, що розповсюджуються, видно, нібито Валерій Залужний вступив у партію ЄС 12 лютого 2024 року. Тобто через чотири дні після його відставки з посади Головнокомандувача ЗСУ. Але ні ця політична партія, ні сам Залужний про вступ не повідомляли.

Експерти зазначили, що фотографію, яку використали пропагандисти, було опубліковано в Мережі 10 грудня 2019 року. На тому знімку видно, що Залужний має дві зірки на погонах. Тобто він у званні генерал-майора. Він його носив до 2021 року, коли його підвищили до генерал-лейтенанта. Генералом із чотирма зірками він став у березні 2022 року.

Фотографія самого посвідчення також вказує на підробку. Краї цього "документа" неоднорідні. Якщо придивитися, то можна побачити, що текст подекуди ніби стертий. Це вказує на редагування фотографії.

Зазначимо, що Росія регулярно вкидає в інформаційний простір фейки, щоб налаштувати українців проти військово-політичного керівництва. Наразі країна-агресорка готує велику кампанію, яку розпочне після президентських виборів у РФ. Про це попередили у Раді національної безпеки (РНБО). Тому українцям потрібно зберігати єдність, заявив Олексій Данилов.

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий фейк росіян про бійців Третьої окремої штурмової бригади. Нібито вони розстріляли військових із РФ, які хотіли здатися в полон. Але фактчекери звернули увагу на кілька грубих помилок.