Заблокированы все направления: ситуация на границе Польшей обострилась

Проезда ожидают более 2400 грузовых транспортных средств

На границе с Польшей фермеры соседней страны продолжают блокировать все шесть направлений пунктов пропуска. В очереди стоят больше двух тысяч грузовиков.

Об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, заблокированы все шесть направлений.

"По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", — сказал он.

Наибольшая очередь зафиксирована в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин". На последнем пропускают грузовики только в направлении Украины.

За минувшие сутки там проехали только 70 транспортных средств.

"Напомню о том, что "Ягодин" — это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину… Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", — отметил Демченко.

Вместе с тем, протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, сколько денег Украина потеряла из-за того, что поляки блокируют границу.