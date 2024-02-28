Блокада границы: Туск заявил, что Польша с Украиной на пороге кардинального решения

Власти Польши не будут принимать никаких решений без согласования с Киевом

На фоне продолжающейся блокады польских фермеров на границе с Украиной и уничтожения тонн зерна, власти страны говорят о полном закрытии границы с нашей страной, тем самым прекратив двустороннюю торговлю. Это может быть временная мера.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передают польские СМИ. Реакции украинской стороны на это решение ситуации пока что нет.

Польский премьер отметил, что переговоры о временном полном закрытии границы уже ведутся с властями Украины. В то же время он подчеркнул, что готов "принимать трудные решения" в вопросе границы с Украиной, но перед этим непременно будет проведена консультация с украинской стороной, чтобы избежать "ненужной напряженности".

"Я не скрываю, что мы говорим с Украиной о временном закрытии границы. Я готов к жестким решениям относительно границы, но по согласованию с Украиной", — приводит слова Туска издание РАР.

Дональд Туск назвал это решение болезненным для обеих сторон и добавил, что долгосрочное решение должно быть обязательно найдено. В первую очередь власти Польши намерены провести переговоры с фермерами, которые уже запланированы на четверг, 29 февраля.

Также, по его словам, Украина закупает намного больше товаров у Польши, нежели продает.

"Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше утилизируют украинскую кукурузу, высыпанную из вагонов поезда. Речь идет о десятках тонн.