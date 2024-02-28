Границу Украины и Польши не закроют? В Кабмине прояснили заявление Туска

Польша и Украина могут найти конструктивное решение блокады границы, которое удовлетворит обе стороны

Торговый представитель Украины Тарас Качка высказался о закрытии границы Украины и Польши из-за блокады фермеров. Страны провели 4-часовые переговоры и этот метод решения проблемы признали действительно болезненным.

Подробностями Тарас Качка поделился в своем Facebook. По его словам, стороны даже не обсуждали закрытие границ в качестве решения блокады польских фермеров.

В переговорах участвовали министр развития и технологии Польши Кшиштоф Гетьман и министр сельского хозяйства Чеслав Шекерский. По словам украинского представителя, это были самые насыщенные и интенсивные переговоры за все время работы.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но может быть. Те подходы, которые предложил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на польско-украинской границе, важны для построения возможного понимания", — отметил Тарас Качка.

Также он подчеркнул, что за четыре часа переговоров опция закрытия границы, о которой сегодня заявил польский премьер Дональд Туск, не упоминалась. Тарас Качка согласился с тем, что это было бы действительно болезненное решение не только для украинской экономики, но и для польской.

В год объемы торговли между Украиной и Польшей составляют около 11,7 млрд гривен, а по польской статистике даже больше. А транзит через Польшу сейчас особенно важен для Украины, отметил украинский представитель.

"Пока без деталей, но конструктивное решение возможно. В эту минуту как никогда – будем сохранять спокойствие и упорно трудиться", — в заключении добавил Тарас Качка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина должна возить зерно через Черное море, а не через Польшу, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он хочет, чтобы торговые ограничения между странами, которые действовали до полномасштабного российского вторжения, были возобновлены.