В Украине снова зафиксировали землетрясение: где произошли подземные толчки

Это землетрясение относится к "неощутимым"

В Украине зафиксировано уже третье землетрясение с конца февраля. В районе города Надвирна Ивано-Франковской области 4 марта в 15:05 произошли подземные толчки с магнитудой 1,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли такой силы обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами. В предыдущий раз землетрясение в этом районе было зафиксировано 6 февраля 2024 года. Тогда его магнитуда была выше — 2,4 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 28 февраля землетрясение произошло в Черном море недалеко от острова Змеиный. По классификации оно относится к едва ощутимым, магнитуда подземных толчков составила 2,7 балла по шкале Рихтера. А 1 марта подземные толчки магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера произошли на запад от Полтавы, в Решетиловском районе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в соседней с Украиной стране произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, а толчки ощущались даже в Ужгороде. Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от города Гуменное, который находится на востоке Словакии.