В Україні знову зафіксували землетрус: де сталися підземні поштовхи

Цей землетрус відноситься до "невідчутних"

В Україні зафіксовано вже третій землетрус з кінця лютого. У районі міста Надвірна Івано-Франківської області 4 березня о 15.05 сталися підземні поштовхи з магнітудою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км.

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей. Струс землі такої сили виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Попереднього разу землетрус у цьому районі було зафіксовано 6 лютого 2024 року. Тоді його магнітуда була вищою — 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 28 лютого землетрус стався у Чорному морі неподалік острова Зміїний. За класифікацією воно відноситься до ледве відчутних, магнітуда підземних поштовхів склала 2,7 бала за шкалою Ріхтера. А 1 березня підземні поштовхи магнітудою 3,6 бали за шкалою Ріхтера сталися на захід від Полтави, у Решетилівському районі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у сусідній з Україною країні стався землетрус магнітудою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, а поштовхи відчувалися навіть в Ужгороді. Епіцентр землетрусу знаходився за 19 кілометрів від міста Гуменне, яке знаходиться на сході Словаччини.