Выплаты ВПЛ хотят сохранить до конца военного положения: сколько нужно денег

Проблеме ВПЛ нужно уделять больше внимания

Законопроект о продолжении выплат ВПЛ до конца военного положения уже зарегистрирован. На его реализацию в бюджет Минфин должен заложить 57 млрд. гривен.

Этой суммы, при полной верификации получателей выплат, должно хватить на год. Об этом сказал "Телеграфу" депутат от фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

На вопрос достаточно ли в парламенте депутатов, которые поддержали бы этот законопроект, нардеп отметил: "Единомышленники есть, но проблеме ВПЛ, на мой взгляд, уделяют недостаточно внимания. После 1 марта, когда миллионы людей на округах начнут задавать вопросы, депутатам придется обратить внимание на переселенцев и принять закон, который бы дал возможность ВПО, нуждающимся в этом, получать средства от государства".

Депутаты партии "Слуга народа" обратились с этим законопроектом в комитет по правам человека. И надеются, что в конце марта или в начале апреля за него будет проголосовано хотя бы в первом чтении. Затем законопроект быстро доработают, чтобы принять в целом.

"Замечания, безусловно, будут и, в первую очередь, от Минфина. Он подал в бюджет Украины на 2024 год сумму в 57 млрд гривен [на нужды переселенцев]. Мы понимаем, что это пока виртуальные средства, их физически нет, но 57 миллиардов точно хватит, чтобы около 1,5-2 миллиона человек в течение года еще получали эту компенсацию. Конечно, при полноценной верификации", — добавил Ткаченко.

Больше о том, имеют ли переселенцы шансы на возобновление выплат, а если нет, то что же планируют делать власти, чтобы люди, оставшиеся без жилья смогли его найти, читайте в материале "Телеграфа" Средств хватает, их нет: нардепы о выплатах ВПЛ, мобилизацию и юмор "Квартала 95" во время войны.

Напомним, с 1 марта Правительство приняло постановление, которым урезало выплаты ВПЛ. На полгода будут продлены выплаты для лиц, не имеющих возможности работать. Одним украинцам деньги будут поступать автоматически, а другим нужно подать заявление. В частности, оставили выплату для пенсионеров, у которых пенсия не более 9 444 грн, для лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей, а также для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.