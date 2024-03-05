Виплати ВПО хочуть зберегти до кінця воєнного стану: скільки треба грошей

Проблемі ВПО потрібно приділяти більше уваги

Законопроєкт щодо продовження виплат ВПО до кінця воєнного стану вже зареєстровано. На його реалізацію у бюджет Мінфін має закласти 57 млрд гривень.

Цієї суми, за умови повної верифікації отримувачів виплат, має вистачити на рік. Про це сказав "Телеграфу" депутат від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

На питання чи достатньо у парламенті депутатів, які підтримали б цей законопроєкт, нардеп зауважив: "Однодумці є, але проблемі ВПО, на мій погляд, приділяють недостатньо уваги. Після 1 березня, коли мільйони людей на округах почнуть ставити запитання, депутатам доведеться звернути увагу на переселенців та прийняти закон, який би дав можливість ВПО, які на це потребують, отримувати кошти від держави".

Депутати партії "Слуга народу" звернулись з цим законопроєктом до комітету з прав людини. І сподіваються, що наприкінці березня, або на початку квітня за нього буде проголосовано хоча б у першому читанні. Потім законопроєкт швидко допрацюють, щоб прийняти в цілому.

"Зауваження, безумовно, будуть і, в першу чергу, від Мінфіну. Він подав до бюджету України на 2024 рік суму в 57 млрд гривень [на потреби переселенців]. Ми розуміємо, що це поки віртуальні кошти, їх фізично нема, але 57 мільярдів точно вистачить, щоб близько 1,5-2 мільйони людей протягом року ще отримували цю компенсацію. Звісно, за умов повноцінної верифікації", — додав Ткаченко.

Більше про те, чи мають переселенці шанси на поновлення виплат, а якщо ні, то що ж планує робити влада, щоб люди, які залишились без житла змогли його знайти, читайте у матеріалі "Телеграфу" Коштів не бракує, їх немає: нардепи про виплати ВПО, мобілізацію і гумор "Кварталу 95" під час війни.

Нагадаємо, з 1 березня Уряд прийняв постанову, якою урізав виплати ВПО. На пів року буде продовжено виплати для осіб, які не мають можливості працювати. Одним українцям гроші надходитимуть автоматично, а іншим — треба подати заяву. Зокрема, залишили наразі виплату для пенсіонерів, у яких пенсія не більше 9 444 грн, для осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, а також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.