В марте Еврокомиссия предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС: что нужно сделать украинцам

Подготовка к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС вышла на финишную прямую и завершится в середине марта, о чем недавно заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Итак, времени на выполнение нашей страной основных требований Еврокомиссии осталось мало.

Об этом в своем блоге на "Апострофе" написал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Соглашением об Ассоциации с ЕС в 2014 году Украина взяла на себя ряд важных обязательств, в частности, приблизить украинское законодательство о конкуренции к европейским нормам.

"Это был сигнал Украине, что здоровая конкуренция является предпосылкой роста экономики на основе инноваций, прозрачного рынка для привлечения инвестиций. Но дело сдвинулось с места только летом 2023 года, когда Верховная Рада во исполнение первого этапа реформы приняла законопроект, усиливший значение АМКУ, — отметил Алексей Кущ. — Трансформации в сфере антимонопольной политики приведут к демонополизации многих отраслей и их быстрому развитию. Это ускорит евроинтеграцию и приток инвестиций в нашу страну".

Вместе с положительным и логическим решением усилить по требованию ЕС роль АМКУ на украинском рынке происходят процессы, которые могут, напротив, удалять страну от Европы.

В частности, экономист предостерегает от ошибок, по которым Украина как государство может создать несколько мощных монополий. Дело в том, что в результате полномасштабного российского вторжения оно должно осуществлять блокирование и национализацию активов людей и компаний, связанных со страной-агрессором. Однако по мнению экономиста, некоторые признаки свидетельствуют, что государство на этом пути может попасть в "ловушку монополизации".

Алексей Кущ приводит примеры, когда производителя стройматериалов "Аэрок" из Обухова Киевской области, который имел российского владельца, отдали в распоряжение его прямого конкурента — фирмы "Харьковские стройматериалы".

Сейчас пытаются принудительно объединить производителя воды "Моршинская" (компания IDS Ukraine) с его ближайшим конкурентом ООО "Карпатские минеральные воды". При этом АРМА планирует отдать в управление IDS Ukraine, имеющую долю рынка около 40%, компании с долей до 10%, что создает большую угрозу появлению монопольного производителя питьевой воды.

Облгазы, ранее контролируемые беглым олигархом Дмитрием Фирташем, перешли управляющему в лице Государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз", что создало еще большую монополию на рынке. А стандарты энергорынка ЕС вообще не разрешают концентрации в одних руках добычи, доставки и продажи газа.

Европейские правила считают монополией компанию с долей рынка более 39,7%, а к компаниям с рыночными долями более 20% приковано особое внимание антимонопольных органов.

"Действительно ли Украина движется по европейскому пути, когда на рынок в последние годы находится под угрозой создания искусственных монополий с рыночными долями 50% или больше? Есть надежда, что все эти нюансы государство в лице обновленного АМКУ обратит внимание – и применение европейских практик конкуренции в Украине наконец-то приобретет практическое содержание", — подытожил Алексей Кущ.