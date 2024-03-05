Что ответит Кремль? Шольц прокомментировал заявления о "готовом мирном договоре" Украины с РФ в 2022 году

Переговоры были сорваны из-за нового наступления

Канцлер Германии Олаф Шольц решительно опроверг существование готового мирного договора между Россией и Украиной в 2022 году. Он отметил, что обсуждения касались российско-украинских переговоров, состоявшихся в Турции.

Однако в СМИ ходят слухи, что вмешательство лидеров западных стран помешало подписанию этого договора. Шольц назвал эти утверждения "полной чепухой" и "российской пропагандой", сообщает издание Sächsische Zeitung.

"Утверждается, что якобы был готов мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал или [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон, или [президент США] Джо Байден. Полная чушь!" – заявил канцлер.

"Нет, это российская пропаганда", — подчеркнул он.

По словам Шольца, переговоры были сорваны из-за нового наступления Москвы на востоке Украины и ужасных событий в Буче.

Напомним, во время своего выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин намекнул, что мог бы обсудить вопрос о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которое он, вероятно, хотел бы заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями сторонами в начале крупномасштабной агрессии России против Украины в апреле 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, кто стоит за новой волной слухов о переговорах Украины и России. Поток "переговорного сознания" прокомментировал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.