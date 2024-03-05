Путину будет несладко: кто стоит за новой волной слухов о переговорах Украины и России

Цивилизованной части мира понятно – договариваться с военным преступником не о чем

В последнее время ряд стран активизировал тему переговоров Украины с Россией. С этой целью специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сейчас совершает вояж по РФ, Украине и ряду страны Европы. Об этом же – недавние заявления главы турецкого МИД Хакана Фидана, который настаивает на проведения переговоров по прекращению огня в российско-украинской войне. В таком же стиле вновь высказался венгерский премьер Виктор Орбан, который намерен на этой неделе встретиться в США с Дональдом Трампом.

По мнению Орбана, лишь Трамп, вновь став президентом, сможет закончить войну между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС. Этот поток "переговорного сознания" прокомментировал "Телеграфу" бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению эксперта, очередная волна разговоров о переговорах явно инспирирована Москвой.

"Уж очень она организована, скоординирована, – поясняет эксперт. – И исполнители (Китай, Венгрия, в меньшей мере – Турция) свидетельствуют о том, что они так или иначе разделяют подходы России о том, как выбираться из катастрофической для нее войны. Лидеры Китая и Венгрии фактически играют с Путиным на одном поле. Эрдоган более осторожен, но и Турция подыгрывает РФ, помогая обходить санкции, активно торгуя со страной-агрессором".

Неудивительно, продолжает дипломат, что Пекин, Анкара, Будапешт периодически настаивают на, как они говорят, "дипломатическом решении", при этом не предлагая ничего конкретного. Говоря, скорее, о необходимости прекращения боевых действий, чем о справедливом мире.

"В этот раз я считаю, что заказ на активизацию переговорного кейса пошел именно из Москвы. Все, наверное, уже сбились со счета – сколько раз уже Путин, его окружение, какие-то прокси по указке Кремля пытались стимулировать переговорный процесс. Если реально оценивать происходящее в РФ, невооруженным глазом видно, что ресурсы там заканчиваются. Когда еще больше истощатся – начнутся поражения. Когда начнутся поражения – путинскому режиму придется несладко", – подчеркивает Владимир Огрызко.

Экс-глава МИД уверен, что Путин это понимает. И, несмотря на бравурные речи, на сказки о "прекрасной России будущего", которые он рассказывал во время недавнего обращения к Федеральному собранию, в реальности всё иначе. А блеф и фейки уже не могут скрыть этого. Денег у страны-агрессора становится меньше, возможностей – тоже, констатирует дипломат.

"Отсюда и очередная активизация разговоров о переговорах, – уверен он. – Очередные посылы, что надо скорее договариваться, а не отправлять Украине очередные партии оружия и боеприпасов. Думаю, что и эта волна требований-уговоров о переговорах ничего не даст. Для цивилизованной части мира понятно – договариваться с военным преступником Путиным не о чем. Думаю, понимают все и то, что Украине надо помогать быстрее и сильнее. Если удастся заставить Палату представителей проголосовать за помощь нашей стране, это станет серьезным стимулом для консолидации политических лидеров в США и Европе. Мощным сигналом для Москвы, что ее расчет на то, что Запад прекратит поддержку нашей страны, является напрасным".

Победить агрессора можно и нужно на поле боя, акцентирует Владимир Огрызко. Следовательно – деньги, оружие, боеприпасы должны поступать от партнеров в Украину в максимальном объеме и максимально быстро.