Считал оккупантов героями: СБУ разоблачила священника УПЦ МП, который восхвалял "русский мир"

Задержанный неоднократно распространял в соцсети прокремлевские нарративы

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) в Черкасской области, который восхвалял российских оккупантов и отрицал их военные преступления. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители задокументировали подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ (МП), оправдывающего вторжение оккупантов в Украину.

"На своей странице в Фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.

В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" – "нацистами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что клирик дополнял репосты враждебными лозунгами, а также видеосюжетами и фотографиями из прокремлевских ресурсов.

В ходе обысков по месту жителя фигуранты у него нашли запрещенную символику и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию. Экспертизы подтвердили факты преступных действий.

Учитывая все собранные доказания клирику было сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ сообщила о подозрении экс-настоятелю одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексию. Он являлся духовником гауляйтера Владимира Сальдо и вошел в его ближайшее окружение.