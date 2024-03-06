Вважав окупантів героями: СБУ викрила священника УПЦ МП, який вихваляв "руський мир"

Затриманий неодноразово поширював у соцмережі прокремлівські наративи

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) у Черкаській області, який вихваляв російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це у середу, 6 березня, повідомили у пресслужбі СБУ. Правоохоронці задокументували підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовує вторгнення окупантів до України.

"На своїй сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.

Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" – "нацистами", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що клірик доповнював репости ворожими гаслами, а також відеосюжетами та фотографіями з прокремлівських ресурсів.

Під час обшуків за місцем жителя фігуранти у нього знайшли заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Експертизи підтвердили факти злочинних дій.

З огляду на всі зібрані докази клірику було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ повідомила про підозру екснастоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Алексію. Він був духівником гауляйтера Володимира Сальдо й увійшов до його найближчого оточення.