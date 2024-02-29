Рандеву любителей России: Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию

Официально о встрече еще не сообщали

Экспрезидент США Дональд Трамп намерен принять на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ожидается, что встреча состоится 8 марта.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник. Издание отмечает, что посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Государственный департамент США не предоставило официальных комментариев по этому поводу.

Возможная встреча политиков в Мар-а-Лаго подчеркивает, что Трамп все больше усиливает свое влияние на вопросы внешней политики во время предвыборной кампании. Так как он баллотируется на пост президента от Республиканской партии и готовится к вероятному реваншу на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

Заметим, что Орбан и Трамп в последнее время делали много громких и провокационных заявлений, которые имели прокремлевскую позицию. Так, Трамп предложил помогать Украине в кредит, а не давать деньги "просто так". Орбан, в свою очередь, призвал прекратить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп снова победил свою главную оппонентку Ники Хейли на республиканских праймеризах. Он смог обойти ее даже в ее родном штате – Южной Каролине. Трамп набрал 60%, а Гейли – 40%.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Трамп может быть на стороне Путина.