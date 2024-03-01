Венгрия не даст деньги на оружие для Украины: средства передадут воинственной стране Африки

Денежные средства пойдут на поддержание безопасности и стабильности

Венгрия отказалась выделить 18 млн долларов на оружие для Украины. Эти средства планируют направить в воинственную страну Африки, а именно республику Чад.

Об этом заявил МИД страны Петер Сийярто во время своей пресс-конференции. По его словам, Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта России и Украины.

"Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чади, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чади и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", — отметил он.

Сийярто отметил, что Будапешт отказывается выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили в Украину.

По его словам, Венгрия направит средства на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.

Отметим, что в африканской республике Чад существует повстанческая группировка "Фронт перемен и согласия в Чаде" (FACT), которая в апреле прошлого года убила президента страны Идриса Дебби. После этого военные распустили парламент страны, что повлекло за собой протесты граждан и их кровавое подавление.

Напомним, что 28 февраля в столице африканского государства Чад прозвучала стрельба и взрывы. В сети заговорили о том, что там начался государственный переворот.

Ранее "Телеграф" писал, что в Венгрии избрали нового президента, им стал Томаш Шуек.