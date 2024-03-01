Венгрия не даст деньги на оружие для Украины: средства передадут воинственной стране Африки
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Денежные средства пойдут на поддержание безопасности и стабильности
Венгрия отказалась выделить 18 млн долларов на оружие для Украины. Эти средства планируют направить в воинственную страну Африки, а именно республику Чад.
Об этом заявил МИД страны Петер Сийярто во время своей пресс-конференции. По его словам, Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта России и Украины.
"Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чади, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чади и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", — отметил он.
Сийярто отметил, что Будапешт отказывается выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили в Украину.
По его словам, Венгрия направит средства на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.
Отметим, что в африканской республике Чад существует повстанческая группировка "Фронт перемен и согласия в Чаде" (FACT), которая в апреле прошлого года убила президента страны Идриса Дебби. После этого военные распустили парламент страны, что повлекло за собой протесты граждан и их кровавое подавление.
Напомним, что 28 февраля в столице африканского государства Чад прозвучала стрельба и взрывы. В сети заговорили о том, что там начался государственный переворот.
Ранее "Телеграф" писал, что в Венгрии избрали нового президента, им стал Томаш Шуек.