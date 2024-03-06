Прошел ровно год: в Киеве состоится панихида по погибшему воину "Да Винчи"

Дмитрий пошел на фронт в возрасте 18 лет

В четверг, 7 марта, в столице будет проходить панихида по погибшему Герою Украины, командиру первой штурмовой роты "Правого Сектора" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В этот день ровно год назад легендарный воин пал смертью храбрых под Бахмутом во время вражеского артиллерийского обстрела.

Чин панихиды пройдет на территории Аскольдовой могилы в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук общественный и политический деятель Оксана Корчинская.

Так, на Аскольдовой могиле в 10.00 в четверг, 7 марта, в годовщину смерти пройдет панихида по погибшему Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Вечерем этого же дня в 18.30 в конференц-зале КГГА состоится акция Памяти победоносных героев-диверсантов "Брянской четверки" — Тарасия Карпюка, Юрия "Святоши" Горовца, Максима "Непийпиво" Михайлова и Богдана "Апполона" Лягова.

Организовывают акцию боевые побратимами павших героев, которые были захоронены ровно год назад и отдали свои жизни за нашу с вами свободу.

Могила "Да Винчи" находится на Аскольдовой горе

Стоит отметить, что похоронен Дмитрий Коцюбайло на Аскольдовой могиле, недалеко от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Могила расположена возле перекрестка Парковой дороги и Днепровского спуска.

Здесь также были похоронены украинские стрелки, погибшие в 1918 году в боях под Крутами, защищавшие Киев от большевиков.

Напомним, что уроженец Ивано-Франковской области Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло пошел на фронт в 2014 году, когда ему было только 18 лет. После участия в Майдане он присоединился к Правому сектору и отправился на восток Украины защищать страну от россиян.

Принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб, второй обломок перебил ключицу. После лечения он сразу же вернулся в строй.

Дмитрий пошел на войну в возрасте 18 лет

Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Кроме того, его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии, а "Да Винчи" позже продолжил дело своего предка.

К сожалению, 7 марта перестало биться сердце легендарного воина с позывным "Да Винчи". Информацию о гибели самого молодого командира 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" сообщил президент Владимир Зеленский. Воин героически погиб под Бахмутомв возрасте 27 лет.

Легендарный воин героически погиб под Бахмутом

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве выделили землю под сквер имени легендарного воина "Да Винчи". Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Николая Гайцана.