Прошел ровно год: в Киеве состоится панихида по погибшему воину "Да Винчи"
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Дмитрий пошел на фронт в возрасте 18 лет
В четверг, 7 марта, в столице будет проходить панихида по погибшему Герою Украины, командиру первой штурмовой роты "Правого Сектора" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В этот день ровно год назад легендарный воин пал смертью храбрых под Бахмутом во время вражеского артиллерийского обстрела.
Чин панихиды пройдет на территории Аскольдовой могилы в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук общественный и политический деятель Оксана Корчинская.
Так, на Аскольдовой могиле в 10.00 в четверг, 7 марта, в годовщину смерти пройдет панихида по погибшему Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
Вечерем этого же дня в 18.30 в конференц-зале КГГА состоится акция Памяти победоносных героев-диверсантов "Брянской четверки" — Тарасия Карпюка, Юрия "Святоши" Горовца, Максима "Непийпиво" Михайлова и Богдана "Апполона" Лягова.
Организовывают акцию боевые побратимами павших героев, которые были захоронены ровно год назад и отдали свои жизни за нашу с вами свободу.
Стоит отметить, что похоронен Дмитрий Коцюбайло на Аскольдовой могиле, недалеко от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Могила расположена возле перекрестка Парковой дороги и Днепровского спуска.
Здесь также были похоронены украинские стрелки, погибшие в 1918 году в боях под Крутами, защищавшие Киев от большевиков.
Напомним, что уроженец Ивано-Франковской области Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло пошел на фронт в 2014 году, когда ему было только 18 лет. После участия в Майдане он присоединился к Правому сектору и отправился на восток Украины защищать страну от россиян.
Принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб, второй обломок перебил ключицу. После лечения он сразу же вернулся в строй.
Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Кроме того, его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии, а "Да Винчи" позже продолжил дело своего предка.
К сожалению, 7 марта перестало биться сердце легендарного воина с позывным "Да Винчи". Информацию о гибели самого молодого командира 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" сообщил президент Владимир Зеленский. Воин героически погиб под Бахмутомв возрасте 27 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве выделили землю под сквер имени легендарного воина "Да Винчи". Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Николая Гайцана.