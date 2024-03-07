"Его маниакальная идея": Подоляк назвал главную цель Путина в войне с Украиной

Режим не остановится на Украине

Диктатор России Владимир Путин не остановится на разрушении Украины, его главная цель – создать рычаг влияния на Европу. Он хочет уничтожить наше государство на всех уровнях, чтобы оно стало частью "процветающей" РФ.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, не следует принижать эффект от войны в Украине, ведь победа России масштабирует это событие в разы.

"Для Путина ставка – это полное отсутствие Украины. Это его маниакальная идея, которую он, как джокер, выложил на стол", — сказал Подоляк.

Руководитель ОП считает, что в случае достижения желаемого результата Путину будет открыт путь в Европу. Поэтому сейчас "нет возможности о чем-то договариваться".

Подоляк отметил, что за все годы своего правления Путин пренебрег Россией, она имеет низкий уровень экономики, люди живут в бедности и почти без работы. Но это не мешает РФ использовать все свои десятилетиями накопленные ресурсы.

"Гигантская армия заходит на территорию другого государства и получает возможность резать, грабить, убивать. И им за это еще платят", — добавил руководитель ОП.

Он также обратил внимание, что Путин демонстративно обнуляет свое участие в международном праве. Это ведь суть его режима. По словам Подоляка, диктатор всегда повышает эскалацию и экспансию.

"Он интуитивно понимает, что российской толпе нужно дать цель, кого и где они могут грабить и резать. Иначе эту толпу не удержать", — сказал он.

Руководитель ОП отмечает, что недаром Путин всюду рассказывает об отсутствии Украины как таковой. Он не остановится на ней, ведь его режим может посягнуть на страны и Балтии, и Восточной Европы.

"Россия сейчас – это единственный милитаристский лагерь. Эта территория не живет культурой и созданием, а ненавистью и разрушением", — отметил Подоляк.

В разговоре с партнерами Украины руководитель ОП отмечает, что Путин не остановится на захваченных территориях, он пренебрегает международными правилами и законами, он диктатор. Несмотря на это, по мнению Подоляка, партнеры РФ все видят и понимают, что создание новых очагов военных конфликтов требует дополнительных расходов от цивилизованного мира по их разрешению.

Больше о том, как закончить войну с Россией, что ожидает Украину на фронте в этом году и о планах Путина, читайте в материале "Телеграфа": "Если Россия не проиграет, то для Европы возникает угроза вечной войны": интервью с Михаилом Подоляком, ч.І.​

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО рассказали, сколько еще Россия может вести такую войну с Украиной.