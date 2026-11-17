Мягкий силиконовый ночник продают в отделе временных акций

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В "АТБ" заметили очередную забавную вещь. Необычный светильник в форме белой утки с желтыми лапами внешне напоминает игрушку, но после шлепка по корпусу начинает светиться.

Новинку показал в Threads автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.

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Он также продемонстрировал разъем для зарядки, расположенный сзади, между утиными лапами.

"Светит довольно ярко и очень чувствительный. Три уровня интенсивности света", – написал автор @super_znyzhky_akcii.

Сколько стоит утка-светильник в "АТБ"

На сайте "АТБ" мягкий силиконовый светильник с артикулом ZDLGT-251126 предлагают за 299,00 грн вместо 399,00 грн. В карточке товара указана скидка 25% – разница между двумя ценами составляет 100 грн.

Именно этот артикул и цену 299,00 грн видно на магазинном сканере на снимке из публикации. В онлайн-каталоге товар имеет код 206014 и пометку "Заканчивается".

Магазинный сканер показывает цену утки-светильника – 299 грн Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Как заряжается ночник и что предлагают похожие модели

На фото виден вытянутый белый корпус, маленький желтый клюв и длинные гибкие лапы. Светильник лежит на животе, а зарядный разъем расположен в его задней части.

У утки три уровня яркости для регулировки освещения Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Для сравнения, в описании похожего ночника "Усталая утка" на Rozetka указывают аккумулятор емкостью 1200 мА·ч, до 6 часов автономной работы и около 3 часов зарядки. Эта модель заряжается через USB, а кабель входит в комплект.

В описании этой модели также указаны корпус из ABS-пластика и силикона, размеры 21,0 × 10,3 × 6,2 см и мощность 1,0 Вт. Ее лапки можно использовать как подставку для смартфона.

У утки из публикации об "АТБ" порт для подключения кабеля хорошо виден крупным планом: он расположен в углублении под черной отметкой-крестиком.

Разъем для зарядки ночника расположен между желтыми лапами Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Каким опытом поделились в комментариях

Под постом пользователь @vse_do_200 рассказал о другом ночнике из этой сети – в форме зайчика. По его словам, устройство проработало год.

"Такой есть в форме зайчика, тоже покупали в АТБ. Но через год перестал работать", – написал @vse_do_200.

Один из комментаторов рассказал о годе работы другого ночника из "АТБ"

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "АТБ" следит за вами: какую информацию сеть получает о покупателе для персональных скидок.