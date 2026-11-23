Для переустройства прихожей или коридора может хватить пустующей ниши в стене

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В прихожих открытые вешалки всё чаще заменяют гардеробными шкафами с дверцами. За ними скрывают повседневную одежду и сумки, поэтому даже узкий коридор выглядит просторнее.

Об этой тенденции в оформлении прихожих пишет Dnevno.hr. Такой шкаф можно поставить вдоль стены, а полки, штанги и крючки внутри расположить с учётом того, какие вещи нужно держать у входа.

Почему закрытый шкаф подходит для узкого коридора

У открытой вешалки есть удобное свойство: куртку можно снять с крючка одним движением. Но стоит повесить рядом несколько пальто, добавить шарфы и сумки, как прихожая начинает казаться тесной. В узком коридоре это особенно заметно: вещи на крючках сразу бросаются в глаза.

У закрытого шкафа на виду остаются только дверцы. Если подобрать их в цвет стен, фасад будет меньше выделяться. Такой приём пригодится в небольшой квартире, где шкаф занимает заметную часть стены и его хочется вписать в интерьер без полной переделки прихожей.

Перед распашными дверцами важно оставить место для их полного открывания Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Где разместить шкаф и как проверить размеры

Если в прихожей уже есть ниша, её можно оборудовать дверцами, полками и штангой для плечиков. Так для хранения пригодится углубление в стене, а в проходе не придётся ставить громоздкую мебель. Если ниши нет, подойдёт свободный участок стены: шкаф можно изготовить по размерам коридора или подобрать узкую модель с простыми дверцами.

При выборе глубины стоит ориентироваться на самые объёмные вещи, которые будут висеть внутри, например на зимние пальто. Они должны свободно помещаться на плечиках, не мешая закрывать шкаф. Если дверцы распашные, перед фасадом нужно оставить достаточно места, чтобы они открывались полностью и не упирались в соседнюю стену или мебель.

Распашным дверцам шкафа нужно оставить место, чтобы они открывались полностью Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как распределить вещи за дверцами

Штангу удобно отвести под куртки и пальто, оставив под длинной одеждой достаточно свободного места. Для сумок можно выделить отдельную полку или несколько крючков внутри шкафа. Тогда их не придётся вешать поверх верхней одежды, чтобы освободить руки у входа.

Шапки, шарфы и перчатки лучше держать вместе на отдельной полке. То, чем пользуются каждый день, удобно разместить на уровне руки, а вещи, которые нужны реже, убрать выше. Так за закрытыми дверцами сохранится главное удобство открытой вешалки: всё необходимое можно быстро взять перед выходом.

Отдельные полки для сумок и аксессуаров помогают поддерживать порядок в прихожей Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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