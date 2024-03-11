"Интерпайп" за год разработал 24 новых типа железнодорожной продукции на экспорт

Для стабильного экспорта в условиях войны пришлось существенно изменить логистику

В 2023 году специалисты дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайп" увеличили портфолио украинской промышленной группы на 24 типоразмера.

Об этом в интервью ЦТС рассказал Александр Рослик, технический директор железнодорожного дивизиона "Интерпайп".

"Что касается новой продукции для экспорта, то в 2023 году R&D-специалисты "Интерпайп" овладели в общей сложности 24 новыми типоразмерами колес и осей", — сказал он.

Собеседник ЦТС добавил, что на сегодняшний день для внешних клиентов также ведутся работы по освоению производства колесных пар с дисковым торможением.

"Компания является традиционным поставщиком своей железнодорожной продукции в Евросоюз. Так, в Европе два из трех грузовых вагонов имеют колеса "Интерпайп". За два десятка лет мы овладели производством более 250 новых типоразмеров колес, осей и колесных пар, в т.ч. для скоростных поездов пассажирского сообщения", — сообщил также Александр Рослик.

Вместе с тем, по словам Рослика, компании в условиях войны пришлось изменить логистику, чтобы продолжать стабильно работать с экспортными рынками.

"Некоторые маршруты увеличились по срокам в 1,5 раза. Вообще после вторжения объем экспортных заказов, естественно, уменьшился. Однако благодаря четким действиям логистов "Интерпайпа" и наших партнеров были выстроены новые маршруты поставок продукции. Был согласован целый ряд технических и коммерческих вопросов, налажено взаимодействие с новыми логистическими терминалами, построены новые связи и отношения, перестроены IT-системы под новые задачи и требования. "Интерпайп".

Напомним, весной 2023 года сообщалось, что компания "Интерпайп" отгрузила партию из более чем 2600 единиц колес для марокканской железнодорожной компании Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Также отметим, что по итогам января-сентября 2023 г. компания увеличила производство железнодорожной продукции на 14,1% г./г., до 73 тыс. т.