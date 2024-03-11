"Это меня Бог наказал": на Одесчине молодые хулиганы разгромили кладбище и поплатились (видео)

11 памятников не подлежат ремонту

В селе Августовка Беляевского района Одесской области группа молодых людей (среди них есть и несовершеннолетние) разгромила кладбище — разбили памятники, вырвали скамейки и цветы. Когда хулиганы возвращались домой, они врезались в столб.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса". Паблик публикует рассказ одного из пострадавших.

Он пишет, что в течение 9-10 марта пятеро молодых жителей Протопоповки на кладбище нанесли убытков на миллион гривен — 11 памятников не подлежат ремонту. Он добавил, что по дороге домой хулиганы врезались в столб и один из них кричал "Это меня Бог наказал". Все парни живы, некоторые в больнице, а некоторые в полиции.

В паблике опубликовано видео кладбища, которое пострадало от действий хулиганов. Также публикуются кадры аварии. Отмечается, что "школотроны угнали у бати жигуль".

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", в Харьковской области в Краснограде посреди дня трое парней в парке напали на 62-летнего мужчину. Он возвращался домой с местного рынка, где зарабатывал ремонтом велосипедов. Трое подростков 15-и и 16-и лет сбили жертву с ног и набросились все втроем. Избивали жестоко, а все происходящее снимали на видео. Потом убедились в том, что мужчина умер и скрылись.